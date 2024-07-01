В России за диверсию на железной дороге осудили двух граждан Казахстана

Граждане Казахстана Александр Абрам и Эдуард Бурдилов были признаны виновными в совершении диверсии. Об этом сообщает пресс-служба Мосгоруда.

Захарова обвинила США и Великобританию в подготовке диверсий против РФ

По решению суда, Абрам получил 13 лет лишения свободы, из которых первые четыре года проведёт в тюрьме, а остальной срок - в колонии строгого режима. Бурдилова также приговорили к 13 годам лишения свободы, однако в тюрьме он проведёт первых пять лет.

Также с граждан Казахстана по иску РЖД взыскали более 387 тысяч рублей.

Ранее в Севастополе сотрудники ФСБ задержали диверсантов, готовивших теракты против военных Черноморского флота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеЖелезная ДорогаДиверсияРоссияКазахстан

Горячие новости

Все новости

партнеры