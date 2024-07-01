В России за диверсию на железной дороге осудили двух граждан Казахстана
Граждане Казахстана Александр Абрам и Эдуард Бурдилов были признаны виновными в совершении диверсии. Об этом сообщает пресс-служба Мосгоруда.
По решению суда, Абрам получил 13 лет лишения свободы, из которых первые четыре года проведёт в тюрьме, а остальной срок - в колонии строгого режима. Бурдилова также приговорили к 13 годам лишения свободы, однако в тюрьме он проведёт первых пять лет.
Также с граждан Казахстана по иску РЖД взыскали более 387 тысяч рублей.
Ранее в Севастополе сотрудники ФСБ задержали диверсантов, готовивших теракты против военных Черноморского флота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бербок обвинила Путина в желании пошатнуть безопасность в Европе
- СМИ: Финские ученые выступили против выдворения беженцев на границе с Россией
- Россиянку приговорили к пяти годам колонии за издевательство над приемными детьми
- На закрытии выставки «Россия» выступят Лепс, Газманов и Shaman
- За полгода в бюджет Украины поступило $14 млрд из внешних источников
- Режиссер Стахелски анонсировал съёмки нового «Горца»
- СМИ: Норвегия запретила продажу последнего частного участка земли на Шпицбергене
- Число жертв теракта в Дагестане увеличилось до 22 человек
- ВСУ обстреляли из танка село в Харьковской области
- СМИ: Зеленский призвал США разрешить бить ракетами ATACMS вглубь России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru