Песков заявил, что корреспондента Wall Street Journal задержали с поличным

По его словам, за подобной информацией следует обращаться в ФСБ, которая уже сделал заявление и Кремлю добавить нечего.



«Единственное, что могу сказать, что, насколько нам известно, его взяли с поличным», - заключил он.

Ранее в ФСБ заявили, что гражданин Гершкович был задержан по подозрению в шпионаже в интересах американского правительства, сообщает RT.

