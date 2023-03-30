Песков заявил, что корреспондента Wall Street Journal задержали с поличным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает деталей задержания в Екатеринбурга корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщает РИА Новости.

Захарова утверждает, что деятельность сотрудника WSJ в Екатеринбурге не имела отношения к журналистике

По его словам, за подобной информацией следует обращаться в ФСБ, которая уже сделал заявление и Кремлю добавить нечего.

«Единственное, что могу сказать, что, насколько нам известно, его взяли с поличным», - заключил он.

Ранее в ФСБ заявили, что гражданин Гершкович был задержан по подозрению в шпионаже в интересах американского правительства, сообщает RT.

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