ФСБ попросила заочно арестовать вице-премьера Украины и замглавы МИД страны

Следователи ФСБ обратились в столичный Лефортовский суд Москвы с ходатайствами о заочном аресте вице-премьера Украины Ирины Верещук и первого замглавы украинского МИД Эмине Джапаровой по делу о нарушении территориальной целостности РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

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«В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении Джапаровой Эмине Айяровны и Верещук Ирины Андреевны», — сообщили агентству в суде.

Украинские чиновницы также объявлены в международный розыск.

Верещук и Джапаровой вменяется «отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Чиновницам может грозить от 6 до 10 лет заключения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоУкраинаФСБ
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