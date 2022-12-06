ФСБ попросила заочно арестовать вице-премьера Украины и замглавы МИД страны
Следователи ФСБ обратились в столичный Лефортовский суд Москвы с ходатайствами о заочном аресте вице-премьера Украины Ирины Верещук и первого замглавы украинского МИД Эмине Джапаровой по делу о нарушении территориальной целостности РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
«В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении Джапаровой Эмине Айяровны и Верещук Ирины Андреевны», — сообщили агентству в суде.
Украинские чиновницы также объявлены в международный розыск.
Верещук и Джапаровой вменяется «отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Чиновницам может грозить от 6 до 10 лет заключения.
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