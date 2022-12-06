ФСБ попросила заочно арестовать вице-премьера Украины и замглавы МИД страны

«В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении Джапаровой Эмине Айяровны и Верещук Ирины Андреевны», — сообщили агентству в суде.

Украинские чиновницы также объявлены в международный розыск.

Верещук и Джапаровой вменяется «отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Чиновницам может грозить от 6 до 10 лет заключения.

