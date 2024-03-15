Асафов: Воспрепятствование выборам может грозить уголовным сроком до 5 лет
Уголовное наказание может грозить гражданам за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Как сообщает пресс-служба московского правительства, об этом заявил замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в столице Александр Асафов.
Комментируя инцидент, когда зелёнкой был облит ящик для голосования, а также попытку поджога участка, он отметил, что «все последствия всех этих действий сейчас устранены».
«Наказание за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий составляет от трёх до пяти лет, что тоже серьезно», – сказал Александр Асафов.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что по факту поджога кабинки для голосования на юго-востоке Москвы было возбуждено уголовное дело, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Евросоюз введет санкции против израильтян на Западном берегу
- Первый розыгрыш «Миллиона призов» среди участников ДЭГ пообещали 16 марта
- СМИ: Три человека погибли в результате теракта в столице Сомали
- Юлия Пересильд рассказала об успехе фильма «Вызов» в Китае
- Минобороны отчиталось об отражении всех попыток ВСУ прорваться через границу
- Кровля обрушилась в центре реабилитации в Челябинске
- По избирательным участкам в Херсонской области ВСУ нанесли удары
- Правительство РФ одобрило соглашение с Китаем о совместной лунной станции
- СМИ: Новой солисткой группы «Город 312» стала участница шоу «Голос»
- Суд в Москве арестовал мужчину, столкнувшего девушку под поезд в метро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru