Асафов: Воспрепятствование выборам может грозить уголовным сроком до 5 лет

Комментируя инцидент, когда зелёнкой был облит ящик для голосования, а также попытку поджога участка, он отметил, что «все последствия всех этих действий сейчас устранены».

«Наказание за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий составляет от трёх до пяти лет, что тоже серьезно», – сказал Александр Асафов.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что по факту поджога кабинки для голосования на юго-востоке Москвы было возбуждено уголовное дело, сообщает RT.

