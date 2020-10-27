СМИ: ФНС заблокировала счета Михаила Ефремова
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета актера Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 лет колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы, сообщает издание Mash.
Как говорится в публикации, только с театром «Современник» у актера было 11 контрактов на общую сумму 32 миллиона рублей. Однако в 2020 году на фоне пандемии COIVD-19 доходы Ефремова сильно снизились, поэтому он был исключен из реестра малых и средних предпринимателей.
Предположительно, из-за судов актер не смог вовремя подать декларацию и налоговое инспекторы заблокировали его счета.
Ранее защитник Ефремова Петр Хархорин заявил, что актер готов возместить ущерб владельцам фургона, в котором погиб участник аварии на Садовом кольце. Адвокат отметил, что таким образом он рассчитывает на снижение наказания в кассационной инстанции.
Столкновение машины Ефремова с фургоном на Садовом кольце в Москве произошло 8 июня. Актер находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии другой участник происшествия погиб.
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