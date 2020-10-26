Ефремов готов возместить ущерб владельцам фургона, в котором погиб Захаров
Адвокат Михаила Ефремова Пётр Хархорин рассчитывает на снижение наказания в кассационной инстанции, сообщает агентство ТАСС.
По словам защитника, актер готов возместить потери компании «Стоун-XXI», которая владела фургоном «Лада», попавшим в ДТП с его участием. Адвокат полагает, что снижение наказания в определенной степени будет.
Ранее Хархорин сообщал, что его подзащитный пообещал помочь матери погибшего Сергея Захарова и его гражданской жене Ирине Стерховой, а также заявил о желании поставить памятник погибшему.
В начале сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам лишения свободы. Мосгорсуд 22 октября по апелляционной жалобе сократил срок наказания актёру до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда потерпевшим.
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