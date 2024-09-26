ФНС ликвидирует принадлежащую иноагенту Земфире компанию
Федеральная налоговая служба России ликвидирует принадлежащую покинувшей Россию певице Земфире Рамазановой (более известна как Земфира, внесена Минюстом в реестр иноагентов) компанию ООО «Родина». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Сообщается, что компания не проявляла деловой активности в 2023 году, однако официальная причина ликвидации не называется.
Уставной капитал ООО «Родина» — 10 тысяч рублей, юрлицо было зарегистрировано в мае 2023 года.
Ранее Верховный суд отказал Земфире в рассмотрении жалобы на отказ в исключении из реестра иноагентов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru