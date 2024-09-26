ФНС ликвидирует принадлежащую иноагенту Земфире компанию

Сообщается, что компания не проявляла деловой активности в 2023 году, однако официальная причина ликвидации не называется.

Уставной капитал ООО «Родина» — 10 тысяч рублей, юрлицо было зарегистрировано в мае 2023 года.

Ранее Верховный суд отказал Земфире в рассмотрении жалобы на отказ в исключении из реестра иноагентов.



