ФНС ликвидирует принадлежащую иноагенту Земфире компанию

Федеральная налоговая служба России ликвидирует принадлежащую покинувшей Россию певице Земфире Рамазановой (более известна как Земфира, внесена Минюстом в реестр иноагентов) компанию ООО «Родина». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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Сообщается, что компания не проявляла деловой активности в 2023 году, однако официальная причина ликвидации не называется.

Уставной капитал ООО «Родина» — 10 тысяч рублей, юрлицо было зарегистрировано в мае 2023 года.

Ранее Верховный суд отказал Земфире в рассмотрении жалобы на отказ в исключении из реестра иноагентов.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФНСЛиквидацияИноагентыЗемфира

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