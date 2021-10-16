ФМБА подало документы на регистрацию препарата от COVID «МИР 19»

Как отметили в пресс-службе ФМБА, ожидается, что препарат зарегистрируют до конца текущего года.

«МИР 19» — этиотропный препарат, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Средство действует на участок генома коронавируса, отвечающий за репликацию, и не дает вирусу размножаться. Разработчики подчеркивали, что «МИР 19» — ингаляционное лекарство, а не вакцина от коронавируса.

