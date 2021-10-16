ФМБА подало документы на регистрацию препарата от COVID «МИР 19»
Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России подал документы на регистрацию препарата от коронавирусной инфекции «МИР 19». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные реестра лекарственных средств.
Как отметили в пресс-службе ФМБА, ожидается, что препарат зарегистрируют до конца текущего года.
«МИР 19» — этиотропный препарат, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Средство действует на участок генома коронавируса, отвечающий за репликацию, и не дает вирусу размножаться. Разработчики подчеркивали, что «МИР 19» — ингаляционное лекарство, а не вакцина от коронавируса.
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