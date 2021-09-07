В ФМБА заявили об отсутствии побочных эффектов у препарата «МИР-19»

Серьезных побочных эффектов у препарата от коронавируса «МИР-19», разработанного специалистами института физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), не выявлено. Об этом рассказала представитель ФМБА, доктор медицинских наук Дарья Крючко в беседе с РИА Новости.

Как отметила Крючко, в ходе завершившейся в мае первой фазы клинических испытаний препарат продемонстрировал хорошую переносимость и полную безопасность.

«Сейчас идет вторая фаза клинических испытаний, которая показывает эффективность препарата у людей, больных коронавирусной инфекцией», добавила специалист.

Крючко уточнила, что «МИР-19» — это этиотропный препарат, который вдыхается через маску с помощью ингалятора. Действие двухкомпонентного средства основано на механизме интерференции РНК. «МИР-19» действует на отвечающий за репликацию вируса участок генома, выключая его, и вирус не может размножаться.

