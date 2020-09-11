Финляндия не намерена открывать границу для россиян

Меры властей Финляндии по упрощению въезда в страну не будут распространяться на Россию. С таким заявлением выступил министр транспорта и коммуникаций Тимо Харакка.

«Мы придерживаемся списка «зелёных» стран ЕС, Россия туда не входит», — подчеркнул министр.

Напомним, в октябре Финляндия планирует ввести требование по предъявлению заранее сданного теста на COVID-19 при въезде в республику из стран с высоким риском заражения коронавирусной инфекции. Это коснётся стран ЕС и Шенгена, а также государств из списка ЕС на открытие границ. России в этом списке пока не значится, подчеркивает RT.

Россия решила открыть границы с Южной Осетией

Между тем, ранее стало известно, что российские авиаперевозчики могут организовывать регулярные рейсы в Египет, Объединенные арабские эмираты и Мальдивы с 8 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Отмечается, что решением правительства с этими тремя странами разрешено выполнение регулярных рейсов. В частности, в Египет (Каир) – три рейса в неделю, в ОАЭ и на Мальдивы – два рейса в неделю.

В Росавиации отметили, что переговоры о возобновлении полетов с другими странами продолжаются.

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