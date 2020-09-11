Финляндия не намерена открывать границу для россиян

Меры властей Финляндии по упрощению въезда в страну не будут распространяться на Россию. С таким заявлением выступил министр транспорта и коммуникаций Тимо Харакка.

«Мы придерживаемся списка «зелёных» стран ЕС, Россия туда не входит», — подчеркнул министр.

Напомним, в октябре Финляндия планирует ввести требование по предъявлению заранее сданного теста на COVID-19 при въезде в республику из стран с высоким риском заражения коронавирусной инфекции. Это коснётся стран ЕС и Шенгена, а также государств из списка ЕС на открытие границ. России в этом списке пока не значится, подчеркивает RT.