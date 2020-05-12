Финляндия не будет продлевать визы россиянам из-за коронавируса

В дипведомстве отметили, что, если у визы истекает срок действия, человеку необходимо будет подать заявление на новую визу. Пролонгация не предусматривается Шенгенским визовым кодексом, пояснили в посольстве.

Напомним, в целях сдерживания распространения коронавируса российско-финская граница была закрыта 19 марта. По данным агентства, более 790 тысяч россиян получили финскую визу за прошлый год. Большинство виз (83%) было выдано в Петербурге.

В начале мая стало известно, что Финляндия с 14 мая планирует открыть границы. Отмечалось, что движение будет открыто в зоне Шенгена, выезд с ее территории не рекомендуется.

