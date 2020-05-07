Грузия готова открыться для туристов, несмотря на COVID-19

Власти Грузия заявили, что страна будет открыта для гостей из-за рубежа с 1 июля, несмотря на мировую пандемию коронавируса. Об этом объявил глава правительства республики Георгий Гахария. По его словам, с 15 июня в Грузии будет запущен внутренний туризм.

Для зарубежных туристов будут организованы так называемые коридоры безопасности на сухопутных границах с соседними странами. Кроме того, будут проведены переговоры с интересными для Грузии с туристической точки зрения государствами, передает ТАСС.

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Как утончил Гахария, такие переговоры уже идут и Грузия станет «одной из первых стран, которые откроют свои границы и инфраструктуру для того, чтобы принять зарубежных гостей», отмечает Ura.ru. По словам премьер-министра, с 1 июля поэтапно также должно возобновиться авиасообщение с другими странами.

В Грузии из-за пандемии на период с 21 марта по 22 мая объявлен режим ЧП. Кроме того, с 21:00 до 06:00 действует комендантский час.

Республика с 18 марта ввела запрет на въезд иностранцев, а с 21 марта прекратила авиасообщение со всеми государствами. По последним данным, в Грузии выявлено 615 случаев заражения коронавирусом.

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