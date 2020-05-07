Грузия готова открыться для туристов, несмотря на COVID-19

Власти Грузия заявили, что страна будет открыта для гостей из-за рубежа с 1 июля, несмотря на мировую пандемию коронавируса. Об этом объявил глава правительства республики Георгий Гахария. По его словам, с 15 июня в Грузии будет запущен внутренний туризм.

Для зарубежных туристов будут организованы так называемые коридоры безопасности на сухопутных границах с соседними странами. Кроме того, будут проведены переговоры с интересными для Грузии с туристической точки зрения государствами, передает ТАСС.