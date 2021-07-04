Глава «Мираторга» назвал решение для повышения зарплат в России

Линник предлагает сократить квоты приблизительно в три или четыре раза. Глава компании отметил, что россияне вынуждены конкурировать с трудовыми мигрантами, которые работают за за деньги, на которые граждане России «просто не выживут».

«Конечно же, когда зарплата низкая, кто из наших детей пойдет работать плотником или каменщиком? Поэтому отсюда нет спроса на такие простые профессии», — цитирует Линника Газета.ru.

Он также предлагает заменить иностранных рабочих российскими заключенными. При этом глава «Мираторга» считает, что нужно снять любые ограничения для найма высококвалифицированных и высокооплачиваемых иностранных работников.

Ранее Росстат заявил, что рост реальных заработных плат в России ускорился до 7,8% в годовом выражении в апреле 2021 года. По данным отчета Росстата, с марта 2021 года зарплаты выросли на 2,5%. За первые три месяца текущего года зарплаты выросли на 2,9%.

