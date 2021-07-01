Росстат заявил, что реальные зарплаты россиян растут

Рост реальных заработных плат в России ускорился до 7,8% в годовом выражении в апреле 2021 года. Об этом заявил Росстат.

Реальная заработная плата вычисляется по формуле средней начисленной заработной платы с учетом текущего уровня инфляции.

По данным отчета Росстата, с марта 2021 года зарплаты выросли на 2,5%. За первые три месяца текущего года зарплаты выросли на 2,9%.

Ведомство передает, что в среднем россиянам начисляют 56 614 рублей. Это на 13,8% больше, чем зарплаты за аналогичный период прошлого года.

Ранее в среду член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский заявил НСН, что на самом деле продуктовая инфляция в стране превышает 15%, а реальные доходы граждан побили антирекорд 2009 года.

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ФОТО: РИА Новости
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