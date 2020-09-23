ФАС заинтересовалась ценой на препарат от COVID-19 «Арепливир»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила фармпроизводителям запросы по поводу обоснованности цены на препарат от коронавируса «Арепливир». Об этом заявили в пресс-службе ФАС.

Напомним, ранее генеральный директор фармкомпании-разработчика «Промомед» Андрей Младенцев заявил, что рекомендованная розничная цена препарата для лечения коронавирусной инфекции — 12 320 рублей. Кроме того, он отметил, что в одной упаковке российского лекарства от СOVID-19 будет 40 таблеток по 200 мг. Препарат отпускается по рецепту.