ФАС выдала предостережение совладельцу Внуково Ванцеву из-за заявлений о росте цен на билеты
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала предостережение совладельцу аэропорта Внуково и авиакомпании «Азимут» Виталию Ванцеву из-за заявлений о возможном росте цен на билеты, сообщает пресс-служба регулятора.
Накануне Ванцев в интервью РБК заявил, что стоимость авиабилетов на перелеты внутри России вырастет на 15–20%, а на международные рейсы - до 40%.
По словам представителя ФАС, авиакомпании могут воспринять такие заявления как побуждение к действию по повышению цен. В ведомстве призвали соблюдать требования антимонопольного законодательства.
Ранее Минтранс опроверг информацию о возможном росте стоимости авиабилетов на 40%, передает «Радиоточка НСН».
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