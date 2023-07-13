ФАС выдала предостережение совладельцу Внуково Ванцеву из-за заявлений о росте цен на билеты

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала предостережение совладельцу аэропорта Внуково и авиакомпании «Азимут» Виталию Ванцеву из-за заявлений о возможном росте цен на билеты, сообщает пресс-служба регулятора.

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Накануне Ванцев в интервью РБК заявил, что стоимость авиабилетов на перелеты внутри России вырастет на 15–20%, а на международные рейсы - до 40%.

По словам представителя ФАС, авиакомпании могут воспринять такие заявления как побуждение к действию по повышению цен. В ведомстве призвали соблюдать требования антимонопольного законодательства.

Ранее Минтранс опроверг информацию о возможном росте стоимости авиабилетов на 40%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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