ФАС выдала предостережение совладельцу Внуково Ванцеву из-за заявлений о росте цен на билеты

Накануне Ванцев в интервью РБК заявил, что стоимость авиабилетов на перелеты внутри России вырастет на 15–20%, а на международные рейсы - до 40%.

По словам представителя ФАС, авиакомпании могут воспринять такие заявления как побуждение к действию по повышению цен. В ведомстве призвали соблюдать требования антимонопольного законодательства.

Ранее Минтранс опроверг информацию о возможном росте стоимости авиабилетов на 40%, передает «Радиоточка НСН».

