Совладелец Внуково предсказал рост цен на авиабилеты
Совладелец аэропорта Внуково и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев заявил, что стоимость авиабилетов на перелёты внутри России вырастет на 15–20%, сообщает РБК.
Что касается международных рейсов, то по мнению бизнесмена, они подорожают до 40%.
«Не нужно к этому относиться так, что авиакомпании охреневшие... Со стороны это может так выглядеть, но всё на самом деле иначе»,— отметил Ванцев, объяснив рос цен затратами авиакомпаний на техобслуживание лайнеров.
Он указал, что из-за введения санкций запчасти подорожали, и это не могло не отразиться на стоимости авиабилетов.
Ранее глава «ЮТэйр» Андрей Мартиросов допустил остановку 30% своего парка авиакомпании, если она не сможет решить проблемы с запчастями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru