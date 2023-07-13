Совладелец Внуково предсказал рост цен на авиабилеты

Что касается международных рейсов, то по мнению бизнесмена, они подорожают до 40%.

«Не нужно к этому относиться так, что авиакомпании охреневшие... Со стороны это может так выглядеть, но всё на самом деле иначе»,— отметил Ванцев, объяснив рос цен затратами авиакомпаний на техобслуживание лайнеров.

Он указал, что из-за введения санкций запчасти подорожали, и это не могло не отразиться на стоимости авиабилетов.

Ранее глава «ЮТэйр» Андрей Мартиросов допустил остановку 30% своего парка авиакомпании, если она не сможет решить проблемы с запчастями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

