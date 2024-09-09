ФАС возбудило дело против банка ВТБ за рекламу продукта
В отношении банка ВТБ возбудила дело Федеральная антимонопольная служба. Причиной тому стали нарушения в рекламе кредитной карты банка. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба ФАС.
Напомним, на рекламу пожаловался житель Москвы, который указал на то, что в рекламе содержалась информация, что банком предоставляются 20 тысяч рублей за покупки бонусом. При этом значимые условия для получения бонусов были указаны мелким шрифтом, который сложно прочитать.
В ФАС отметили, что подобная реклама может обмануть потребителей касательно стоимости услуги и помочь банку получить необоснованные преимущества перед конкурентами.
Ранее ФАС объявила об открытии дела в отношения «Совкомбанка» за нарушения в рекламе вклада.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru