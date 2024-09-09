ФАС возбудило дело против банка ВТБ за рекламу продукта

Напомним, на рекламу пожаловался житель Москвы, который указал на то, что в рекламе содержалась информация, что банком предоставляются 20 тысяч рублей за покупки бонусом. При этом значимые условия для получения бонусов были указаны мелким шрифтом, который сложно прочитать.

В ФАС отметили, что подобная реклама может обмануть потребителей касательно стоимости услуги и помочь банку получить необоснованные преимущества перед конкурентами.

Ранее ФАС объявила об открытии дела в отношения «Совкомбанка» за нарушения в рекламе вклада.

