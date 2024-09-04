ФАС завела дело против «Совкомбанка» за рекламу вклада

Федеральная антимонопольная служба объявила об открытии дела в отношении «Совкомбанка» за нарушения в рекламе вклада. По данным ведомства, банк не опубликовал сведения о «существенных условиях» вышеозначенной финансовой услуги.

Жалоба на рекламу «Совкомбанка» поступила в ФАС от жителя Москвы. В объявлении, которое транслировалось на рекламной конструкции, имелась «привлекательная для потребителей информация» о ставке по вкладу 21%. Однако такая ставка была доступна только при выполнении ряда условий.

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Данные о сумме, сроке и других составляющих, которые сказываются на получение дохода по вкладу, были указаны в пояснительной сноске очень мелким шрифтом, который практически невозможно прочитать.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в ФАС сочли, что такие действия могут ввести потребителей в заблуждение. В случае подтверждения нарушения «Совкомбанк» может быть оштрафован.

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Фото: fas.gov.ru
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