ФАС завела дело против «Совкомбанка» за рекламу вклада

Федеральная антимонопольная служба объявила об открытии дела в отношении «Совкомбанка» за нарушения в рекламе вклада. По данным ведомства, банк не опубликовал сведения о «существенных условиях» вышеозначенной финансовой услуги.

Жалоба на рекламу «Совкомбанка» поступила в ФАС от жителя Москвы. В объявлении, которое транслировалось на рекламной конструкции, имелась «привлекательная для потребителей информация» о ставке по вкладу 21%. Однако такая ставка была доступна только при выполнении ряда условий.