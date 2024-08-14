ФАС возбудила дело против Альфа-Банка из-за нарушений в рекламе
Федеральная антимонопольная служба возбудила против АО «Альфа-Банк» дело по признакам нарушения в рекламе счета для бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ФАС указали, что банк обещал предоставить платежи и переводы для предпринимателей «за 0 рублей». Однако эти условия действовали только по подписке для новых клиентов с годовой выручкой не более 500 млн рублей, открывших счет на двух пакетах услуг. Кроме того, бесплатные переводы и платежи физлицам были ограничены 10 млн рублей в месяц.
«Такие действия могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения Закона о рекламе... В случае установления вины организации грозит штраф», — подчеркнули в антимонопольной службе.
Ранее ФАС признала ненадлежащей рекламу детской карты Альфа-банка и предписала организации устранить нарушения, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru