ФАС возбудила дело против Альфа-Банка из-за нарушений в рекламе

Федеральная антимонопольная служба возбудила против АО «Альфа-Банк» дело по признакам нарушения в рекламе счета для бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ФАС указали, что банк обещал предоставить платежи и переводы для предпринимателей «за 0 рублей». Однако эти условия действовали только по подписке для новых клиентов с годовой выручкой не более 500 млн рублей, открывших счет на двух пакетах услуг. Кроме того, бесплатные переводы и платежи физлицам были ограничены 10 млн рублей в месяц.

«Такие действия могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения Закона о рекламе... В случае установления вины организации грозит штраф», — подчеркнули в антимонопольной службе.

Ранее ФАС признала ненадлежащей рекламу детской карты Альфа-банка и предписала организации устранить нарушения, напоминает «Свободная пресса».

