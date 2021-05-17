ФАС определила предельную цену на «Спутник Лайт»
Федеральная антимонопольная служба России согласовала предельную отпускную цену на вакцину «Спутник Лайт» на уровне 342,36 рублей без НДС за дозу, сообщили в ведомстве.
Вакцина «Спутник Лайт» стала четвертой российской вакциной против коронавируса. Она является аналогом первого компонента «Гам-КОВИД-Вак».
Ранее Минпромторг раскрыл закупочные цены российских вакцин от COVID-19. В ведомстве рассказали, что одна доза «Спутника V» стоит 866,81 рублей, цена на «КовиВак» составляет 866 рублей, а на «ЭпиВакКорону» — 842 рубля, сообщила Газета.ру.
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