Слуцкий высказался о введении в мире паспортов вакцинации

Введение паспортов для вакцинированных от коронавируса - деструктивная инициатива, направленная в том числе против России, сообщил в эфире Youtube-канала «Соловьев Live» председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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«Паспорта вакцинирования - это сама по себе деструктивная придумка, которая в том числе направлена против нас», - сказал он.

«Вакцина - это жизнь людей. И если лучшая вакцина произведена в России - не надо вводить искусственные паспорта. Не надо тянуть с признанием вакцины. Не надо делать искусственные вакцинные войны», - отметил Слуцкий.

Министры туризма стран «большой двадцатки» поддержат введение паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции.

По мнению глав туристических ведомств, введение COVID-паспортов поможет быстрее восстановить туристическую отрасль и благотворно повлияет на мировую экономику в целом.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВакцина
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