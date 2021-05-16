Слуцкий высказался о введении в мире паспортов вакцинации
Введение паспортов для вакцинированных от коронавируса - деструктивная инициатива, направленная в том числе против России, сообщил в эфире Youtube-канала «Соловьев Live» председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Паспорта вакцинирования - это сама по себе деструктивная придумка, которая в том числе направлена против нас», - сказал он.
«Вакцина - это жизнь людей. И если лучшая вакцина произведена в России - не надо вводить искусственные паспорта. Не надо тянуть с признанием вакцины. Не надо делать искусственные вакцинные войны», - отметил Слуцкий.
Министры туризма стран «большой двадцатки» поддержат введение паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции.
По мнению глав туристических ведомств, введение COVID-паспортов поможет быстрее восстановить туристическую отрасль и благотворно повлияет на мировую экономику в целом.
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