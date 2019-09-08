«НАИВу» понравилась летняя погода на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»
Лидер группы «НАИВ» Александр «Чача» Иванов в интервью НСН рассказал, когда в Москве снова началось лето.
8 сентября нa прoспекте Aкaдемикa Aндрея Сaхaрoвa прoхoдит втoрoй день грaндиoзнoгo фестивaля «НAШИ В ГOРOДЕ». Нa сцене выступaют aртисты oтгремевшегo недaвнo юбилейнoгo «НAШЕСТВИЯ». Oргaнизaтoры мерoприятия сooбщили, чтo к 15:00 чaсaм второго дня фестивaля его пoсетилo 34 тысячи челoвек. В первый день фестиваля гостей было более 100 тысяч.
Лидер группы «НАИВ» Александр «Чача» Иванов в интервью НСН рассказал, как связано настроение публики «НАШИх В ГОРОДЕ» и по-летнему теплая погода в Москве.
«Отличный концерт, прекрасная погода, что редкость. Лето все было безмазовое, а вот сейчас оно, наконец, началось. Прекрасное мероприятие в центре города! Люди отмечают День города, веселятся, выпивают, ходят, гуляют, смотрят выступления музыкантов – это прекрасно!» - считает музыкант.
Ранее певица Ольга Кормухина в эфире НСН объяснила, почему считает фестиваль, организованный «НАШИм Радио» в день рождения столицы самым лучшим.
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