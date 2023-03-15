Бизнесмен Пригожин высказался о запрете дискредитировать участников СВО
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что все его высказывания проверяют юристы, а сам он тщательно подбирает выражения, потому никого не дискредитирует.
«Я говорю только правду и имею все доказательства, в том числе и документально зафиксированные», - цитирует Пригожина его пресс-служба.
Бизнесмен отметил, что закон, запрещающий дискредитацию участников СВО и добровольцев, не должен касаться военного руководства и других ответственных лиц.
«По поводу них нужно говорить то, что общество считает необходимым. Свят только солдат. Поэтому солдат трогать не нужно», - отметил Пригожин.
Ранее сенатор Людмила Нарусова оказалась единственным сенатором, проголосовавшим против закона об ответственности за дискредитацию участников СВО. Она объяснила свою позицию тем, что закон не отделяет критику и дискредитацию, сообщает НСН.
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