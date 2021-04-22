«Это бред!» В ЛДПР призвали «оставить в покое» майские праздники
Депутат Игорь Лебедев раскритиковал инициативу об увеличении продолжительности майских праздников в счет январских каникул.
Вице-спикер Госдумы, депутат от ЛДПР Игорь Лебедев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выступил против законопроекта о продлении майских праздников. По его мнению, эта тема специально педалируется перед выборами. Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками на постоянной основе за счет сокращения новогодних каникул. В Минтруде заявили, что рассматривают инициативу.
«Одна из проблем нашего государства в области законотворчества заключается в том, что нас каждый год шатает из стороны в сторону. То так, то сяк, то опять так, то опять сяк. То через голову, то из-под головы. Люди не успевают привыкнуть к тем законам, которые мы принимаем, а мы уже принимаем что-то наоборот. Это бред. Все уже привыкли к хорошим новогодним праздникам. У людей дети, у детей каникулы в школе. Люди имеют возможность провести это время с семьей, с детьми. Кто-то имеет возможность уехать. Все фракции поддержали идею длинных новогодних праздников. Что теперь перед выборами у всех шило в ж*** залезло, чтобы начинать опять эту тему бередить?» - высказался депутат.
По мнению Лебедева, необходимо оставить в покое законодательство. Он заявил, что, несмотря на 20-летний стаж как законодателя, сам не знает, когда будет какой праздник и какие будут выходные. По словам Лебедева, если фракция ЛДПР и обсуждала идею увеличения майских праздников, то это не выражалось в законодательной инициативе, а тем более за счет январских каникул.
Вице-спикер Госдумы считает, что ситуация с коронавирусом не должна влиять на принятие решения об увеличении числа выходных в мае.
«Коронавирус ни при чем. Потому что они предлагают сделать это (увеличить число майских праздников – прим. НСН) законодательно, значит на все оставшиеся годы. Тем более, сейчас нет коронавируса. Мы победили его, вчера президент об этом сказал открыто в послании Федеральному собранию: «Россия коронавирус победила. Спасибо врачам». Всё, коронавируса в стране нет. Поэтому оставьте в покое праздники, оставьте в покое население», - заявил Лебедев.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, почетный вице-президент Российской академии естественных наук Виктор Зуев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупредил, что предстоящие майские праздники могут стать причиной всплеска заболеваемости.
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