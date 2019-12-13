«Если только не прилетит метеорит». Омбудсмен усомнился в потере данных ПФР

13 декабря 201917:32
Станислав Меркулов

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире НСН заявил, что гораздо вероятнее утечка данных, нежели их потеря.

Электронные трудовые книжки, которые в ближайшее время заменят привычные бумажные, будут защищены от утери сведений о трудовом стаже граждан, например, из-за сбоя компьютера, заявили в Пенсионном фонде России. База данных лицевых счетов ежедневно, еженедельно, ежемесячно и раз в год сохраняют на специальные носители.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН рассказал о высокой уровне защиты информации в крупных организациях.

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«Все следят за безопасностью своих данных и хранят их в нескольких дата-центрах. Несколько видов хранения, хранят в оперативной памяти, на дисках и даже на лентах. Сложно сказать, что будет использовать Пенсионный фонд, но в целом в компаниях типа "Яндекса" существует несколько таких центров, где находятся данные. Конечно, существует риск утери данных, но это при катаклизме страшного размера. Острее стоит проблема утечки данных, когда кто-то может получить к ним доступ, а не потери. Возможно ли их потерять физически, я сомневаюсь. Если прилетит метеорит, тогда все, действительно, потеряется», - отметил он.

Ранее в эфире НСН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин подчеркнул, что переход к электронным трудовым не означает полную отмену бумажного документооборота.

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