«Если только не прилетит метеорит». Омбудсмен усомнился в потере данных ПФР

«Все следят за безопасностью своих данных и хранят их в нескольких дата-центрах. Несколько видов хранения, хранят в оперативной памяти, на дисках и даже на лентах. Сложно сказать, что будет использовать Пенсионный фонд, но в целом в компаниях типа "Яндекса" существует несколько таких центров, где находятся данные. Конечно, существует риск утери данных, но это при катаклизме страшного размера. Острее стоит проблема утечки данных, когда кто-то может получить к ним доступ, а не потери. Возможно ли их потерять физически, я сомневаюсь. Если прилетит метеорит, тогда все, действительно, потеряется», - отметил он.

Ранее в эфире НСН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин подчеркнул, что переход к электронным трудовым не означает полную отмену бумажного документооборота.

