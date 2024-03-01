Системный аналитик, продавец и няня попали в топ высокооплачиваемых вакансий
Вакансии системного аналитика, машиниста гусеничного крана, няни-воспитателя вошли в число самых высокооплачиваемых в сервисе «Работа.ру» в марте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные платформы.
Специалистам предлагают зарплату от 160 тысяч до 350 тысяч рублей. Так, системному аналитику в Москве обещают платить до 350 тысяч за сбор, анализ, систематизацию, согласование требований бизнес-пользователей, создание функциональных спецификаций, взаимодействие с разработчиками. Кроме того, одной из самых высокооплачиваемых стала вакансия продавца внедорожных мотоциклов в Краснодаре: специалисту, в обязанности которого входит продажа транспортных средств, консультации клиентам, участие в создании и развитии сети дилеров, готовы платить до 300 тысяч за вахту. Высокую зарплату — до 250 тысяч рублей — обещают и парикмахеру-стилисту в Сестрорецке.
Также в рейтинг самых высокооплачиваемых вошли вакансии няни-воспитателя в Москве (от 240 тысяч рублей в месяц), энергетика в Красноярске (206 тысяч рублей), детского стоматолога в Вологде (от 200 тысяч), аналитика процессов ценообразования в Москве в Сбере (от 192 тысяч). Кроме того, работодатели ищут машиниста гусеничного крана в Усинске, которому обещают платить до 190 тысяч рублей, приходящую домработницу в Одинцово для работы в доме площадью 400 кв. м (до 190 тысяч), ведущего инженера-программиста в Саратове (от 160 тысяч).
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мэр Дзержинска: Жертв и разрушений после уничтожения БПЛА над городом нет
- Трех теневых банкиров задержали в Ярославле
- В Полтавской области Украины произошло землетрясение
- Системный аналитик, продавец и няня попали в топ высокооплачиваемых вакансий
- Над Белгородской и Нижегородской областями нейтрализовали четыре дрона ВСУ
- Япония ввела санкции против «Калашникова», «Уралвагонзавода» и «Алмаз-Антея»
- Москалькова заявила, что РФ может идентифицировать всех погибших при крушении Ил-76
- На Украине заявили, что потеря Одессы будет означать окончательное поражение Киева
- Балицкий: Российские силы в Запорожской области имеют преимущество в артиллерии
- В США конгрессмен обвинил оппонентов в продвижении пропаганды Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru