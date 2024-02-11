В России выявили дефицит нянь

«В начале 2024 года работодатели открыли почти 3,2 тыс. вакансий для нянь, в то время как число резюме от соискателей в активном поиске работы няней составляет 8,3 тыс., таким образом на одну вакансию няни приходится всего 2,3 резюме, что соответствует дефициту», — сообщили в пресс-службе hh.ru.



В «Авито» рост спроса и предложения услуг нянь в январе 2024 года зафиксирован на отметке 11%.

По данным сервиса, в январе 2024 года спрос работодателей на нянь вырос на 43% год к году.

Этот фактор объясняется стремлением «современных родителей совмещать личные дела с карьерой», пояснил управляющий директор «Авито Работы» и «Авито Услуг» Артем Кумпель.



По данным сервиса YouDo, в начале 2024 года спрос на нянь в стране вырос на 39%.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая заявила, о что институт нянь следует развивать в России. Госпомощь многодетным матерям не работает, а в детсадах и яслях не хватает мест, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



