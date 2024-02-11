В России выявили дефицит нянь
Семьи и родители чаще ищут нянь, чем они – работу. Сервисы «Авито», HH и YouDo фиксируют дефицит детских нянь, сообщает РБК.
«В начале 2024 года работодатели открыли почти 3,2 тыс. вакансий для нянь, в то время как число резюме от соискателей в активном поиске работы няней составляет 8,3 тыс., таким образом на одну вакансию няни приходится всего 2,3 резюме, что соответствует дефициту», — сообщили в пресс-службе hh.ru.
В «Авито» рост спроса и предложения услуг нянь в январе 2024 года зафиксирован на отметке 11%.
По данным сервиса, в январе 2024 года спрос работодателей на нянь вырос на 43% год к году.
Этот фактор объясняется стремлением «современных родителей совмещать личные дела с карьерой», пояснил управляющий директор «Авито Работы» и «Авито Услуг» Артем Кумпель.
По данным сервиса YouDo, в начале 2024 года спрос на нянь в стране вырос на 39%.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая заявила, о что институт нянь следует развивать в России. Госпомощь многодетным матерям не работает, а в детсадах и яслях не хватает мест, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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