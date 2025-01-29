Electronic Arts может перевыпустить The Sims 1 и The Sims 2

Студия намекнула на релиз в опубликованном промо-ролике, который был посвящен 25-летию игры-симулятора. В видео показали, как зеленый пламбоб (легендарный ромбик над персонажем) темнеет, получая цвет из The Sims 1, а затем появляется колесо взаимодействий из The Sims 2.



По данным портала, первые две части франшизы переиздадут со всеми дополнениями для современных систем на базе Windows 10 и 11.

Ранее кинокритик Роман Григорьев заявил НСН, что экранизация игры The Sims станет мощнее предыдущих подобных картин, так как специфика игры идеально подходит для сюжета кино.

