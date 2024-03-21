«Микс из Голливуда»: Экранизацию игры The Sims ждут миллионы поклонников
Роман Григорьев рассказал НСН, что «глыба рынка» давно дожидается своей экранизации, картину оценят игроки-ветераны.
Экранизация игры The Sims станет мощнее предыдущих подобных картин, так как специфика игры идеально подходит для сюжета кино, заявил кинокритик Роман Григорьев в беседе с НСН.
Серия симуляторов жизни The Sims получит экранизацию. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter. Продюсером картины выступит Марго Робби («Барби», «Тоня против всех») через свою компанию LuckyChap. Сыграет ли актриса в фильме, пока неизвестно. За сценарий и режиссуру картины будет отвечать Кейт Херрон («Локи», «Одни из нас»). Григорьев подчеркнул, что десятки миллионов поклонников игры идею точно оценят.
«Экранизация игр – это уже не очень новая тема, но пока еще и не такая заезженная. Неохваченными остаются такие глыбы рынка, как The Sims. Это штука помощнее любых других игровых историй, потому что это симулятор жизни. Первые игры появились больше 20 лет назад. Аудитория уже не так молода, это игроки-ветераны, но их очень много по всему миру. Картина привлечет большое внимание, потому что поклонников игры по всему миру десятки миллионов», - рассказал он.
По его словам, под сюжетные линии игры легко будет придумать увлекательную «киношную» историю с ведущими актерами Голливуда в главных ролях.
«В России тоже очень много последователей, мои знакомые столько всего рассказывали мне, что они там вытворяли с этими человечками. Это все можно пустить в интересный сценарий, заставить компьютерных людей выкручиваться из сложных ситуаций. Я думаю, что это симуляция обычной жизни, которая отлично попадает под сюжеты кино. Кто сыграет в разных ролях пока секрет. Это будет микс из возрастных и молодых актеров, сгодится весь состав Голливуда. То, что продюсером выступает Марго Робби, на конечный результат не влияет», - отметил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что американская актриса Дженнифер Кулидж присоединится к актерскому составу, который задействован в экранизации компьютерной игры Minecraft, передает «Радиоточка НСН».
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