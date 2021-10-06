ВОЗ сообщила о распространении штамма «дельта» в 192 странах

Штамм коронавирусной инфекции «дельта» распространился уже в 192 странах и территориях. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Поскольку деятельность по выявлению вариантов вируса SARS-CoV-2 активизируется на национальном и наднациональном уровнях, включая расширение возможностей для секвенирования генома, продолжает увеличиваться число стран, областей и территорий, информирующих о наличии вариантов, вызывающих обеспокоенность», — цитирует ТАСС сообщение ВОЗ.

Ранее сообщалось о наличии этой разновидности вируса в 187 государствах, напоминает RT.

Между тем ученые из Испании и Канады назвали фактор, который в большей степени влияет на выживаемость пациентов с тяжелой формой коронавируса. По данным исследователей, определяющим является уровень специфических антител против спайкового белка COVID-19, которые формируются при вакцинации, пишет «Свободная пресса».

