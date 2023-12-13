Экс-жена Федора Бондарчука подала на режиссера в суд
Симоновский суд Москвы снова зарегистрировал исковое заявление от бывшей жены режиссера Федора Бондарчука Светланы Бондарчук (Рудской) о разделе совместно нажитого имущества. Об этом сообщили РИА Новости в суде.
Дата судебного заседания пока не назначена. Подробности иска также не уточняются.
Ранее этот же суд вернул исковое заявление Рудской из-за того, что не был «соблюден установленный законом для данной категории дел досудебный порядок урегулирования спора».
После устранения недочетов суд во второй раз принял заявление, после чего вновь вернул истцу по формальным причинам.
Федор и Светлана Бондарчук расстались в 2016 году после 25 лет брака. В 2019 году актер и режиссер зарегистрировал отношения с актрисой Паулиной Андреевой, а его экс-супруга вышла замуж годом позднее. Ее мужем стал фотограф Сергей Харченко.
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