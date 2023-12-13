Экс-жена Федора Бондарчука подала на режиссера в суд

Ранее этот же суд вернул исковое заявление Рудской из-за того, что не был «соблюден установленный законом для данной категории дел досудебный порядок урегулирования спора».

После устранения недочетов суд во второй раз принял заявление, после чего вновь вернул истцу по формальным причинам.

Федор и Светлана Бондарчук расстались в 2016 году после 25 лет брака. В 2019 году актер и режиссер зарегистрировал отношения с актрисой Паулиной Андреевой, а его экс-супруга вышла замуж годом позднее. Ее мужем стал фотограф Сергей Харченко.

