Бондарчук заявил о кадровом голоде в российском кино
Киноотрасль в России испытывает кадровый голод из-за беспрецедентного количества съемок, считает режиссер и продюсер Федор Бондарчук. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
«В компании Art Pictures Studio и в "НМГ студии" мы сотрудничаем с настоящими профи своего дела: Жорой Крыжовниковым, Андреем Золотаревым, Олегом Маловичко… Но талантливых авторов не бывает много», — указал Бондарчук, говоря о том, много ли в России одаренных режиссеров.
Отвечая на вопрос о кадровом голоде в российском кино, кинодеятель подчеркнул, что это довольно острая проблема, «когда количество проектов достигает заоблачных высот». По словам Бондарчука, «расписаны все» на годы вперед. Режиссер поделился, что регулярно говорит с коллегами и сооснователями школы «Индустрия» Михаилом Врубелем и Александром Андрющенко о важности обучения кадров и возможности восполнять этот пробел своими силами.
«Какие-то поступательные шаги в этом направлении уже сделаны: в кино работают такие наши выпускники, как тот же Женя Сангаджиев, режиссер "Льда-3" Юра Хмельницкий, год назад все говорили про яркий дебют Василисы Кузьминой "Ника"», — отметил Бондарчук, добавив, что это работа «на долгосрочную перспективу».
Кроме того, режиссер высказал мнение, что в России не хватает крепкого жанрового кино, где «в хорошо знакомую зрителю оболочку заключено интересное высказывание».
Федор Бондарчук станет модератором панельной дискуссии «Кино» на предстоящем IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур. Мероприятие пройдет 16-18 ноября, напоминает Ura.ru.
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