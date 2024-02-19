Экс-судью из Краснодара приговорили к шести годам по делу о гибели велосипедиста

Инцидент произошёл в апреле 2020 года. Судья сбил на внедорожнике велосипедиста и скрылся с места ДТП. Пострадавший через несколько месяцев умер в больнице.

По решению квалификационной коллегии судей Кубани полномочия Захарчевского были прекращены, а Высшая квалификационная коллегия судей России дала добро на возбуждение против него уголовного дела.

Отмечается, что имущество Захарчевского было арестовано, а в отношении него, до вступления приговора в силу, будет действовать запрет определённых действий.

Ранее в Салехарде (ЯНАО) при столкновении автомобиля Kia со спецавтомобилем, предназначенным для перевозки конвоируемых, пострадала помощник судьи, сообщает Ura.ru.

