Экс-судью из Краснодара приговорили к шести годам по делу о гибели велосипедиста
Ростовский областной суд назначил шесть лет колонии-поселения экс-судье Краснодарского краевого суда Юрию Захарчевскому за смертельное ДТП, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл в апреле 2020 года. Судья сбил на внедорожнике велосипедиста и скрылся с места ДТП. Пострадавший через несколько месяцев умер в больнице.
По решению квалификационной коллегии судей Кубани полномочия Захарчевского были прекращены, а Высшая квалификационная коллегия судей России дала добро на возбуждение против него уголовного дела.
Отмечается, что имущество Захарчевского было арестовано, а в отношении него, до вступления приговора в силу, будет действовать запрет определённых действий.
Ранее в Салехарде (ЯНАО) при столкновении автомобиля Kia со спецавтомобилем, предназначенным для перевозки конвоируемых, пострадала помощник судьи, сообщает Ura.ru.
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- Экс-судью из Краснодара приговорили к шести годам по делу о гибели велосипедиста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru