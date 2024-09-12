Экс-глава минздрава Иркутской области Сандаков получил 18 лет колонии

По версии следствия, Сандаков в декабре 2021 года получил взятку размером миллион рублей от руководителя подведомственной Минздраву организации за назначение определенного человека на должность главврача. Также в феврале 2022 года экс-глава Минздрава Иркутской области получил 7 млн рублей за помощь в заключении госконтракта на медоборудование. Ущерб региону в результате действий чиновника составил 14 млн рублей.

Ранее стало известно, что в рамках расследования дела о получении взятки следователи изъяли крупную сумму денег в ходе обыска у военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

