Экс-глава минздрава Иркутской области Сандаков получил 18 лет колонии
Кировский районный суд приговорил бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова к 18 годам колонии строго режима, сообщил Следственный комитет РФ в официальном Telegram-канале.
Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, отмывании денег и злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, Сандаков в декабре 2021 года получил взятку размером миллион рублей от руководителя подведомственной Минздраву организации за назначение определенного человека на должность главврача. Также в феврале 2022 года экс-глава Минздрава Иркутской области получил 7 млн рублей за помощь в заключении госконтракта на медоборудование. Ущерб региону в результате действий чиновника составил 14 млн рублей.
Ранее стало известно, что в рамках расследования дела о получении взятки следователи изъяли крупную сумму денег в ходе обыска у военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВКС получили партию новых самолетов Су-57 и Су-35С
- Умер журналист Николай Сванидзе
- Посол Соарес выразил надежду на возвращение бразильских сериалов на российское ТВ
- Исследование: На месячную зарплату в Москве в 2024 году можно купить 850 бургеров
- Артист Красноярского музыкального театра Андрей Иванов погиб на СВО
- Смирнов: Над Курской областью сбили ракету ВСУ
- Экс-глава минздрава Иркутской области Сандаков получил 18 лет колонии
- СМИ: Мужа Блиновской задержали в воинской части в зоне СВО
- В Костроме танкер врезался в железнодорожный мост
- Главный раввин Украины Асман сообщил, что его сын погиб на фронте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru