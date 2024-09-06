СК предъявил обвинение в получении взятки генерал-майору Муминджанову

Следственный комитет России предъявил обвинение в получении взятки в особо крупном размере, заместителю командующего Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову, сообщает пресс-служба ведомства.

СК РФ: Расследуется дело о взятках при заключении контрактов с Минобороны

Он был задержан в Воронеже, а затем доставлен в Москву.

По данным следствия, генерал будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, получил взятку в размере свыше 20 миллионов рублей.

Ранее СК РФ обвинил в получении особо крупной взятки двух полковников запаса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
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