СК предъявил обвинение в получении взятки генерал-майору Муминджанову
6 сентября 202417:08
Следственный комитет России предъявил обвинение в получении взятки в особо крупном размере, заместителю командующего Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову, сообщает пресс-служба ведомства.
Он был задержан в Воронеже, а затем доставлен в Москву.
По данным следствия, генерал будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, получил взятку в размере свыше 20 миллионов рублей.
Ранее СК РФ обвинил в получении особо крупной взятки двух полковников запаса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru