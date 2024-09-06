СК предъявил обвинение в получении взятки генерал-майору Муминджанову

Он был задержан в Воронеже, а затем доставлен в Москву.

По данным следствия, генерал будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, получил взятку в размере свыше 20 миллионов рублей.

Ранее СК РФ обвинил в получении особо крупной взятки двух полковников запаса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

