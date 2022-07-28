Экс-сотрудницу «Первого канала» Овсянникову оштрафовали на 50 тысяч рублей
Мещанский суд Москвы признал бывшую сотрудницу «Первого канала» Марину Овсянникову виновной в дискредитации ВС РФ, сообщает РИА Новости.
Протокол в отношении женщины был составлен из-за её критики спецоперации на Украине у Басманного суда Москвы, в момент рассмотрения вопроса об аресте муниципального депутата Ильи Яшина (признан в РФ СМИ-иноагентом).
По решению суда Овсянниковой был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.
Ранее Овсянникова ворвалась во время прямого эфира в студию программы «Время» на «Первом канале» с плакатом с лозунгом против спецоперации РФ на Украине, сообщает RT.
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