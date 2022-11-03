СМИ: испанский хореограф Начо Дуато намерен получить российское гражданство

Знаменитый испанский хореограф Начо Дуато хочет получить паспорт гражданина России. Об этом заявил в интервью «МК» худрук Михайловского театра в Санкт-Петербурге и МХАТ им. Горького в Москве Владимир Кехман.

По его словам, в то время, как российские олигархи, отказываясь от российского гражданства, становятся налогоплательщиками на Западе, некоторые представители недружественных нам стран напротив, желают добросовестно платить налоги в российскую казну.

Кехман рассказал, что Дуато обратился к нему с просьбой помочь оформить российское гражданство.

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Худрук Михайловского театра также сообщил, что в следующем году Начо Дуато готовится поставить в Санкт-Петербурге два новых одноактных балета и, оперу «Кармен».

«В одном нашем частном разговоре Начо как-то сказал мне, что хотел бы быть похороненным в Петербурге рядом с могилой Мариуса Петипа на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры», - добавил Кехман.

Ранее Олег Тиньков отказался от российского гражданства, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ИспанияРежиссерБалетГражданство РФ
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