СМИ: испанский хореограф Начо Дуато намерен получить российское гражданство
Знаменитый испанский хореограф Начо Дуато хочет получить паспорт гражданина России. Об этом заявил в интервью «МК» худрук Михайловского театра в Санкт-Петербурге и МХАТ им. Горького в Москве Владимир Кехман.
По его словам, в то время, как российские олигархи, отказываясь от российского гражданства, становятся налогоплательщиками на Западе, некоторые представители недружественных нам стран напротив, желают добросовестно платить налоги в российскую казну.
Кехман рассказал, что Дуато обратился к нему с просьбой помочь оформить российское гражданство.
Худрук Михайловского театра также сообщил, что в следующем году Начо Дуато готовится поставить в Санкт-Петербурге два новых одноактных балета и, оперу «Кармен».
«В одном нашем частном разговоре Начо как-то сказал мне, что хотел бы быть похороненным в Петербурге рядом с могилой Мариуса Петипа на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры», - добавил Кехман.
Ранее Олег Тиньков отказался от российского гражданства, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 375 / сут.
Умерли
390 тыс.+73 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 774 / сут.
- СМИ: испанский хореограф Начо Дуато намерен получить российское гражданство
- Водителя раздавившего такси грузовика отправили в СИЗО
- Эксперт объяснил, зачем Белоруссия начала укреплять свои границы
- СМИ: в Николаеве взорвали обелиск «Родина-мать»
- Московские следователи заподозрили 89-летнего пенсионера в расчленении жены
- Бывшего замминистра просвещения Марину Ракову выпустили из СИЗО
- СМИ: экс-премьер Пакистана Имран Хан получил огнестрельное ранение
- В Херсоне заявили о возможном отводе российских войск на левый берег Днепра
- МИД РФ заявил, что Великобритания передавала Украине подводные беспилотники
- «Люди доброй воли». Глава МИД Украины рассказал, кто стоит за атакой на Черноморский флот
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru