СМИ: испанский хореограф Начо Дуато намерен получить российское гражданство

Знаменитый испанский хореограф Начо Дуато хочет получить паспорт гражданина России. Об этом заявил в интервью «МК» худрук Михайловского театра в Санкт-Петербурге и МХАТ им. Горького в Москве Владимир Кехман.

По его словам, в то время, как российские олигархи, отказываясь от российского гражданства, становятся налогоплательщиками на Западе, некоторые представители недружественных нам стран напротив, желают добросовестно платить налоги в российскую казну.

Кехман рассказал, что Дуато обратился к нему с просьбой помочь оформить российское гражданство.