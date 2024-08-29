Экс-бойцу ЧВК «Вагнер» из Пермского края дали пожизненное за тройное убийство
Пермский краевой суд признал бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Григория Старикова виновным по статье об умышленном причинении смерти. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл в 2023 году. На фоне конфликта Стариков до смерти избил металлической монтировкой трёх человек. Позже он полностью признал свою вину.
Защита настаивала, что обвиняемому необходимо длительное лечение, а также реабилитация. При этом из-за участия в СВО, по мнению адвокатов, приговор следовало смягчить.
Комиссия судебно-психиатрических экспертов установила, что Стариков вменяем и осознавал общественную опасность своих действий. Также в суде сочли отягчающим обстоятельством наличие у экс-бойца непогашенной судимости за совершение «умышленных преступлений средней тяжести».
В итоге Пермский краевой суд приговорил Старикова к пожизненному лишению свободы, а Апелляционный суд данное решение утвердил.
Ранее бывшего участника ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева, бежавшего из России в Норвегию, приговорили к 120 дням заключения за нападение на бармена и избиение девушки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru