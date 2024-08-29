Экс-бойцу ЧВК «Вагнер» из Пермского края дали пожизненное за тройное убийство

Инцидент произошёл в 2023 году. На фоне конфликта Стариков до смерти избил металлической монтировкой трёх человек. Позже он полностью признал свою вину.

Защита настаивала, что обвиняемому необходимо длительное лечение, а также реабилитация. При этом из-за участия в СВО, по мнению адвокатов, приговор следовало смягчить.

Комиссия судебно-психиатрических экспертов установила, что Стариков вменяем и осознавал общественную опасность своих действий. Также в суде сочли отягчающим обстоятельством наличие у экс-бойца непогашенной судимости за совершение «умышленных преступлений средней тяжести».

В итоге Пермский краевой суд приговорил Старикова к пожизненному лишению свободы, а Апелляционный суд данное решение утвердил.

Ранее бывшего участника ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева, бежавшего из России в Норвегию, приговорили к 120 дням заключения за нападение на бармена и избиение девушки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».