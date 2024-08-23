Сенатор Джабаров: Пригожин все свои заслуги смазал одним поступком

По его словам, российский бизнесмен Евгений Пригожин, который был смелым человеком и немало сделал для специальной военной операции на Украине, но маршем из Ростова на Москву он «смазал» все свои заслуги.

«Мы радовались его успехам. Но всё, что он сделал потом, всё было смазано одним поступком... Не имеет права руководитель такого ЧВК совершать подобные деяния», - указал сенатор.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб 23 августа 20203 года в результате крушения частного самолёта в Тверской области. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, окончательный доклад по расследованию инцидента ещё не представили, сообщает RT.

