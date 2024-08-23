Сенатор Джабаров: Пригожин все свои заслуги смазал одним поступком
В жизни мнение о человеке складывается по его главному поступку. Об этом NEWS.ru заявил первый заместитель главы Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, российский бизнесмен Евгений Пригожин, который был смелым человеком и немало сделал для специальной военной операции на Украине, но маршем из Ростова на Москву он «смазал» все свои заслуги.
«Мы радовались его успехам. Но всё, что он сделал потом, всё было смазано одним поступком... Не имеет права руководитель такого ЧВК совершать подобные деяния», - указал сенатор.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб 23 августа 20203 года в результате крушения частного самолёта в Тверской области. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, окончательный доклад по расследованию инцидента ещё не представили, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Житель Карачаево-Черкесии рассказал о спасении застрявших на Домбае туристов
- ВСУ потеряли на Курском направлении 5137 военнослужащих
- СМИ: Бывшему премьер-министру Бангладеш предъявили более 50 обвинений
- СК возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в ИК-19
- Сенатор Джабаров: Пригожин все свои заслуги смазал одним поступком
- Заключенные захватили сотрудников ФСИН в колонии под Волгоградом
- В России участились случаи обмана россиян через родительские чаты школьников
- Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили от 6 до 9 лет колонии
- В Габоне выявили первый случай заражения оспой обезьян
- Морспасслужба ликвидирует разлив нефтепродуктов в порту «Кавказ»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru