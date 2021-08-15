Система для поиска идеальной работы появилась в России

Эксперты из «Университета 20.35» в России разработали систему, которая позволит отыскать идеальную работу, пишут «Известия».

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Платформа учитывает множество характеристик и анализирует данные рынка труда, чтобы найти оптимальное приложение для россиян. Разработка обрабатывает свежие вакансии с сайтов по поиску работы, собирает информацию о востребованных специальностях в индивидуальном порядке - операция будет повторяться для каждого пользователя.

Также программа составит карту с вакансиями по профессиям и с учетом заработной платы. Будет отображаться информация о том, в каком из городов РФ выгоднее работать.

Система способна учитывать склонности соискателя, анализируя его ценности, этические и моральные нормы. На полное тестирование и соискателя уйдет час.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия выйдет на допандемийные показатели занятости к осени 2021 года.

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ТЕГИ:РаботаБезработица
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