Система для поиска идеальной работы появилась в России
Эксперты из «Университета 20.35» в России разработали систему, которая позволит отыскать идеальную работу, пишут «Известия».
Платформа учитывает множество характеристик и анализирует данные рынка труда, чтобы найти оптимальное приложение для россиян. Разработка обрабатывает свежие вакансии с сайтов по поиску работы, собирает информацию о востребованных специальностях в индивидуальном порядке - операция будет повторяться для каждого пользователя.
Также программа составит карту с вакансиями по профессиям и с учетом заработной платы. Будет отображаться информация о том, в каком из городов РФ выгоднее работать.
Система способна учитывать склонности соискателя, анализируя его ценности, этические и моральные нормы. На полное тестирование и соискателя уйдет час.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия выйдет на допандемийные показатели занятости к осени 2021 года.
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