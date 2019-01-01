Лишение «ленивых» россиян господдержки назвали убийством

Часть малоимущих россиян могут лишить социальных пособий. Речь идет о тех, у кого есть огород или свободная жилая площадь. Некоторые представители региональных властей считают, что такие «ленивые» бедные не нуждаются в государственных пособиях, и «освободившиеся средства» следует направить действительно нуждающимся людям. Такую идею поддерживают власти Татарстана, Приморского края, Липецкой, Ивановской и Нижегородской областей.

В эфире НСН экономист Михаил Делягин обвинил выступивших с таким предложением представителей власти в людоедстве и откровенном убийстве россиян.

«Это обычное либеральное людоедство. Может быть, это людоедство не от хорошей жизни, но это все равно людоедство. Представьте себе, что вам 70 лет, и у вас есть где-то за городом маленький огородик. Или вы живете в частном секторе, и у вас есть три сотки. Теоретически, да, вы можете его возделать. Но есть маленький нюанс. Во-первых, вам 70 лет, у вас нет сил, чтобы их возделать. Во-вторых, если вы их будете возделывать, к вам придет это же самое государство, которое начнет вас преследовать за то, что вы чем-то торгуете. Прецеденты были», — отметил экономист.

Или же в гражданина есть избыток жилплощади, например, если он проживает один в двухкомнатной квартире, продолжил собеседник НСН. И теоретически, он может пустить к себе квартиранта, но тогда возникает вопрос безопасности, которую государство, по словам Михаила Делягина, своим гражданам не обеспечивает.

«Когда государство не обеспечивает никакой безопасности гражданам, оно тем самым лишает наиболее слабую часть этих граждан возможности зарабатывать самостоятельно, потому что они не смогут себя защитить в случае чего, и они прекрасно это понимают. А государство, в отличие от советского времени, их защищать не собирается», — заявил эксперт.