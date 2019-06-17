Чиновники предложили лишить пособий «ленивых» бедных

Часть малоимущих россиян могут лишить социальных пособий. Речь идет о тех из них, у кого есть огород или свободная жилая площадь. С такой инициативой выступили некоторые представители региональных властей в рамках проекта по уменьшению количества малоимущих в стране. При этом сэкономленные средства они предлагают направить действительно нуждающимся людям, пишут «Известия».

Такую идею поддерживают власти Татарстана, Приморского края, Липецкой, Ивановской и Нижегородской областей, передает RT.

В частности, чиновники в Ивановской области считают, что есть некая группа «ленивых» бедных. Такие граждане обладают дополнительным имуществом, которое можно было бы продать или сдать в аренду, однако не делают этого. То же самое касается обладателей земельного участка, который не используется как возможный источник продуктов питания, отмечает Ura.ru.

Ранее ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра института социологии РАН Леонтий Бызов рассказал в эфире НСН, сколько же действительно бедных в нашей стране.

