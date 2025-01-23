Экономист: Накопительную пенсию можно разморозить

Накопительную пенсию россиян можно разморозить, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление эксперта РАНХиГС Татьяну Подольскую.

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Для этого ее нужно перевести в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Начать получать средства можно через 15 лет после заключения договора или по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Перевести накопительную часть пенсии в ПДС могут работающие с 2002 по 2013 годы и сформировавшие эту часть пенсионных накоплений.

Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей.

Ранее в России увеличили ожидаемый период выплаты накопительной пенсии. На 2025 год он составит 22,5 года. Соответствующий закон 23 ноября подписал президент Владимир Путин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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