В Гидрометцентре пообещали мощный всплеск тепла в России 6 ноября

Как отметил метеоролог, положительные температурные аномалии ожидаются по всей стране, однако не затронут юг Сибири, Иркутской области и Хакасии. Синоптики предсказывают самые непривычные показатели в Красноярском крае, Магаданской области и на востоке Якутии.

Вильфанд объяснил мощный всплеск тепла господством атлантических воздушных масс, подчеркнув, что это бывает довольно редко, пишут Известия.

«Очень впечатляет, а связано это с тем, что в Якутии наблюдается редчайший случай — тепло обусловлено переносом атлантического воздуха», — цитирует метеоролога ТАСС.

Как объяснил Вильфанд, атлантические воздушные массы пересекают и Западную Европу, и Урал, и Западную Сибирь, и Красноярский край, достигая Якутии и побережья Тихого океана.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что в Москве как минимум до 10 ноября будет держаться температура на 5-10 градусов выше нормы, напоминает РЕН ТВ. Самыми теплыми днями станут четверг и пятница: в столице ожидается 12-13 градусов тепла.

