В Гидрометцентре пообещали мощный всплеск тепла в России 6 ноября
Необычно теплая погода ожидается 6 ноября почти на всей территории России: температура воздуха на 6-10 градусов превысит норму. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Как отметил метеоролог, положительные температурные аномалии ожидаются по всей стране, однако не затронут юг Сибири, Иркутской области и Хакасии. Синоптики предсказывают самые непривычные показатели в Красноярском крае, Магаданской области и на востоке Якутии.
Вильфанд объяснил мощный всплеск тепла господством атлантических воздушных масс, подчеркнув, что это бывает довольно редко, пишут Известия.
«Очень впечатляет, а связано это с тем, что в Якутии наблюдается редчайший случай — тепло обусловлено переносом атлантического воздуха», — цитирует метеоролога ТАСС.
Как объяснил Вильфанд, атлантические воздушные массы пересекают и Западную Европу, и Урал, и Западную Сибирь, и Красноярский край, достигая Якутии и побережья Тихого океана.
Ранее Роман Вильфанд рассказал, что в Москве как минимум до 10 ноября будет держаться температура на 5-10 градусов выше нормы, напоминает РЕН ТВ. Самыми теплыми днями станут четверг и пятница: в столице ожидается 12-13 градусов тепла.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+40 402 / сут.
Умерли
240 тыс.+1 155 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+23 187 / сут.
- В Гидрометцентре пообещали мощный всплеск тепла в России 6 ноября
- Подлодка США столкнулась с подводной горой
- Politico показало фото российских танков «на границе с Украиной»
- Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе
- В ВОЗ рассказали, когда нужно ревакцинироваться при низком иммунитете
- Меркель сообщила, кто несет ответственность за изменение климата
- Спецпредставитель Байдена прокомментировал ситуацию в космосе
- Названа концепция новогоднего оформления Санкт-Петербурга
- Мать Прохора Шаляпина стала фигуранткой уголовного дела
- Криптовалюта для «Игры в кальмара» упала в цене до нуля после рекордного показателя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru