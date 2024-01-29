Екатерина Мизулина попала в санкционные списки ЕС

В качестве причины Брюссель назвал «нарушение прав человека». Мизулина в свою очередь уже отреагировала на внесение в санкционные списки кратко.

«Служу России», - написала глава Лиги безопасного интернета в своих соцсетях.

Ранее правозащитник, член партии «Новые Люди» Александр Хуруджи в пресс-центре НСН призвал принять в РФ закон об уголовной ответственности для «серийных доносчиков». По его словам, доносчики должны нести ответственность, если информация, которую они предоставили, не подтверждается. В числе «серийных доносчиков» Хуруджи назвал главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину и Виталия Бородина.

