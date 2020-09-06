Ефремов назвал ожидаемый срок тюремного заключения за свое смертельное ДТП
Актер Михаил Ефремов спрогнозировал решение суда по его делу о смертельном ДТП, совершенном им в Москве. Свои выводы актер сделал во время беседы с адвокатом Эльманом Пашаевым. Запись диалога опубликована каналом НТВ.
«Ну, сколько вы думаете? Я думаю, восемь (лет – прим. НСН)», — считает Михаил Ефремов.
По предположениям Пашаева, приговор окажется мягче – пять-шесть лет колонии. Юрист предположил, что если бы Ефремов не был артистом, получил бы минимальный срок заключения.
Ранее адвокат Игорь Трунов в эфире НСН предположил, что Ефремова могут посадить примерно на семь лет. По его словам, максимальный срок наказания невозможен при наличии смягчающих обстоятельств.
«Ефремов выплатил потерпевшим возмещение вреда, а это является обстоятельством, смягчающим наказание. В таких случаях наказание не может превышать две трети от максимального срока. Если максимальное наказание – 12 лет, то в данном случае – не больше восьми. С учетом, что он достаточно больной, я думаю, что реальное наказание – это где-то лет семь», - заявил он.
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