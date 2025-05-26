Единые учебники по всем предметам для школ РФ подготовят за три года

Единые государственные учебники по всем предметам программы среднего образования выпустят в России в течение трёх лет. Такие сроки назвал министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с представителями СМИ.

По его словам, сейчас уже стартовала подготовка единых учебников по естественно-научным дисциплинам: физике, химии, биологии. Как пояснил глава ведомства, над ними работает один коллектив – авторы синхронизируют изучение этих предметов и с математикой.

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Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава Минпросвещения также анонсировал разработку учебника для углубленного уровня изучения по естественно-ученым предметам. В работе примет участие Московский физико-технический институт.

Ранее стало известно о введении единого учебника по истории для 5-9 классов. Как сообщает НСН, он появится в школах с 1 сентября 2025 года.

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ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
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