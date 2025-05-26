Единые учебники по всем предметам для школ РФ подготовят за три года

Единые государственные учебники по всем предметам программы среднего образования выпустят в России в течение трёх лет. Такие сроки назвал министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с представителями СМИ.

По его словам, сейчас уже стартовала подготовка единых учебников по естественно-научным дисциплинам: физике, химии, биологии. Как пояснил глава ведомства, над ними работает один коллектив – авторы синхронизируют изучение этих предметов и с математикой.