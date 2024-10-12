Байден сообщил, что ущерб от урагана «Милтон» составил $50 млрд

Ущерб, нанесенный обрушившимся на США ураганом «Милтон», составил около $50 млрд. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, пишет The Guardian.

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Как отметил глава государства, власти предоставляют все ресурсы для борьбы со стихийным бедствием. Также Байден анонсировал поездку в штат Флорида: 12 октября он планирует посетить районы, пострадавшие от урагана.

Ранее стало известно, что из-за «Милтона» почти 3,5 млн жителей Флориды остались без электричества, из-за урагана погибли 16 человек.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УраганСШАДжо Байден

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