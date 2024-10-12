Байден сообщил, что ущерб от урагана «Милтон» составил $50 млрд
12 октября 202409:04
Ущерб, нанесенный обрушившимся на США ураганом «Милтон», составил около $50 млрд. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, пишет The Guardian.
Как отметил глава государства, власти предоставляют все ресурсы для борьбы со стихийным бедствием. Также Байден анонсировал поездку в штат Флорида: 12 октября он планирует посетить районы, пострадавшие от урагана.
Ранее стало известно, что из-за «Милтона» почти 3,5 млн жителей Флориды остались без электричества, из-за урагана погибли 16 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru