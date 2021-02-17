Дворкович: Россия вряд ли введет «паспорта вакцинации»
«Паспорта вакцинации» вряд ли станут формальным критерием для пересечения границ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. Вместе с тем он полагает, что тестирование пассажиров на коронавирус сохранится.
Между тем, Кипр собирается обсудить с Россией вопрос о въезде туристов по «паспорту вакцинации», сообщает РИА ФАН. Благодаря этому путешественники смогут не проходить ПЦР-тесты на COVID-19 и избежать другие протоколы при въезде.
Аналогичное соглашение Кипр уже заключил с Израилем.
Ранее российские власти заявляли, что не планируют вводить «паспорта вакцинации» от COVID-19, а власти Дании и Швеции ввели цифровые сертификаты вакцинации.
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