Дворкович: Россия вряд ли введет «паспорта вакцинации»

Между тем, Кипр собирается обсудить с Россией вопрос о въезде туристов по «паспорту вакцинации», сообщает РИА ФАН. Благодаря этому путешественники смогут не проходить ПЦР-тесты на COVID-19 и избежать другие протоколы при въезде.

Аналогичное соглашение Кипр уже заключил с Израилем.

Ранее российские власти заявляли, что не планируют вводить «паспорта вакцинации» от COVID-19, а власти Дании и Швеции ввели цифровые сертификаты вакцинации.

